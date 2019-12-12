باماكو 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة المالية، أن رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما" الفرنسي كريستوف سيفيون شخصًا غير مرغوب فيه".ومنحت حكومة باماكو في بيان صادر عنها المسؤول الأممي مهلة 24 ساعة لمغادرة الأراضي المالية، مضيفة أنه خلال النقاشات التي سبقت هذا القرار، ووفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جددت قيادة البعثة المتكاملة التأكيد على الالتزام القوي بسيادة مالي ووحدة أراضيها.وكان رئيس بعثة "المينيسما" قد ألقى قبل أيام كلمة خلال مؤتمر للحركة الوطنية لتحرير أزواد، رحب فيها بالوفد القادم من مالي ومن الخارج.وقد أثارت هذه الجملة ردود فعل غاضبة من قبل عدد من الساسة والحقوقيين، والناشطين في المجتمع المدني، واعتبروا تصريح المبعوث الأممي يتضمن مساسًا بالوحدة الترابية لمالي.// انتهى //02:16ت م0339