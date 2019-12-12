الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده.المملكة تدين هجومين في الصومال وأفغانستان.خالد الفيصل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والأمانة.فيصل بن بندر يزور معرض «تعليم الرياض» في منتدى لـ«نزاهة».أمير الرياض يشرّف سفارة كازاخستان.أمير الرياض يكرم متقاعدي الإمارة ويثمن جهودهم.تشكيل لجنة بمدينة تبوك لتلمس احتياجات المحافظات.أمير الجوف يرأس الاجتماع الرابع لمجلس المنطقة.نائب أمير الشرقية يلتقي أعضاء بلدي الأحساء.محمد بن عبدالعزيز يستقبل المجلس الاستشاري لخدمة ذوي الإعاقة.فيصل بن فرحان يستقبل وزير الخارجية الباكستاني.الجبير يستقبل سفراء مصر وإيطاليا وأذربيجان.تشغيل محطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الجديد.رؤية الملك دواء لمخاوف المنطقة.تظاهرات إيرانية في أوروبا تندد بالنظام القمعي.مخططات إسرائيل تستهدف تهويد أرض فلسطين.15 ألف قتيل و23 مصاباً مدنياً ضحايا انقلاب الحوثي.الجزائر: ترتقب انفراجة رغم ضراوة الانقسامات.// يتبع //06:45ت م0004