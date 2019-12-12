كانبيرا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأطلقت الحكومة الفيدرالية الاسترالية مراجعة شاملة لميزانية المساعدات الخارجية والتي تبلغ 4 مليار دولار استرالي سنويا.وقال وزير التنمية الدولية الفيدرالي أليكس هوك في بيان ان المراجعة تهدف الى زيادة تركيز الحكومة على بناء الروابط الاقتصادية في منطقة المحيط الهادئ والهندي.وقال هوك "المراجعة ستركز على الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية في منطقة المحيط الهادئ والهندي وستعكس التزامنا العميق بجيراننا في منطقة المحيط الهادئ".// انتهى //07:39ت م0008