طرابلس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تجدّيد مجلس النواب الليبي تأكيده على رفضه القاطع لإتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا ،واصفا إياها بالباطلة وفقاً للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي غير المدستر الموقعة بين رئيس حكومة السراج وأردوغان ، معربا عن تأييده للإجراءات المتخذة من قبل رئيس مجلس النواب بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية ببطلان هذه الإتفاقية.وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، وإعتباره بسط الاستقرار في ليبيا عملية صعبة،مشيرا إلى أن هناك حرب أهلية وحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج تواجه العديد من الصعوبات، لافتا إلى أن الحكومة الايطالية لاتوافقها الرأي حول الاتفاقيات الأخيرة التي أجرتها مع تركيا.ونقلت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،وقوله إن الأزمة الليبية في طريقها إلى الانفراج، مشيرا إلى حل سلمي وشامل للقضية خلال أشهر، مضيفا خلال كلمة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن سرعة إنهاء الأزمة الليبية يسهم في استقرار المنطقة.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وتأكيده أنه لا يملك أي طرف في ليبيا القدرة على الحسم العسكري في ظل الوضع الراهن في البلاد، مشددا على أن الحل السياسي وحده من سينهي العنف الحاصل في ليبيا.// انتهى //09:02ت م0010