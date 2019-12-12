حائل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه السابع لهذا العام بحضور ملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية على ميدان الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من خمسة أشواط حيث حسم الجواد " طلال العز " للماك مجول هديسان الشلاقي شوط الكأس الرئيسي وتسلم الكأس من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي, فيما فاز بالمركز الاول لشوط السباق الأول الجواد " قاضيهم " للمالك فهيد عايد الشلاقي, بينما حقق الجواد " كبير البخت " للمالك ممدوح الخمشي المركز الأول في سباق الشوط الثاني.أما سباق الشوط الثالث فحصل على المركز الأول الجواد " أحرى " للمالك شاكر الأسلمي, في حين جاء الفرس " جوهرة سماء " للمالك ماجد المرشدي أولاً في سباق الشوط الرابع.// انتهى //09:14ت م0014