الخرطوم 15 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 12 ديسمبر 2019م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشركاء في مجموعة أصدقاء السودان إلى العمل سوياً لتخطى التحديات الماثلة التي تواجهها بلادهودعم عملية السلام الذي قطعت فيه حكومته شوطاً كبيراً.ولفتت الصحف الانتباه إلى دفع ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.وركزت على تأكيد مجلس النواب الليبي، أمس، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستعداده إرسال قوات تركية للبلاد تدخل سافر.وسلطت الضوء على اطلاق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية أمس، خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2020، بقيمة إجمالية 348 مليون دولار.ونشرت إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أمس، إثر اجتماع دولي في باريس لمساعدة لبنان، أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد، بتشكيل حكومة إصلاحية.//انتهى//10:30ت م0023