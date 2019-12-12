واس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس، مبادرة " تشجير" بمدخل المدينة الجامعية بعرعر، بالتعاون مع رابطة "سدر عرعر البيئية"، بمشاركة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وطلاب الجامعة وطلاب المدارس بعرعر، وعدد من المتطوعين في زراعة الأشجار ومكافحة التصحر.وأوضحت الجامعة أن المبادرة تهدف إلى غرس القيم ونشر ثقافة التشجير لدى جميع شرائح المجتمع، وإشراك المواطنين في زراعة الأشجار، والتوعية بأهمية دورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة، وتحسين المشهد الحضري، وكونها عامل جذب للسحب والأمطار، وخفض درجات الحرارة، لافته أن لشجرة السدر فوائد كثيرة في أوراقها وأخشابها، حيث تكون شجرة معطاءة ومعمرة وقليلة الاستهلاك للمياه.// انتهى //10:34ت م0027