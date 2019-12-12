نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسزار وفد من فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" نجران أمس، مركز مهارات المستقبل المتخصص بذوي الإعاقة وتأهيلهم.واستمع وفد جستر على شرح تفصيلي قدمته مديرة المركز بدرية اليامي حول الخدمات التي يقدمها المركز بمختلف تخصصاته وأقسامه.وجرى خلال هذه الزيارة بحث أوجه التعاون بين الجانبين لتجويد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.بدورها أوضحت المدير التنفيذي رئيسة الوفد الزائر إيمان آل دويس أن هذه الزيارة المتزامنة مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019، تأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الجمعية والمراكز المتخصصة لنقل وتبادل الخبرات والاطلاع على ما يقدّم في المنطقة لخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا للرقي بها ورفع قدراتها لتكون لبنة من لبنات بناء الفرد وتنمية المجتمع.// انتهى //10:37ت م0030