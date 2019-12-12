بيروت 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسركزت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على موقف رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف بتصريف الأعمال سعد الحريري الذي أكد أن الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتكوين حكومة متخصصة تشكل فريق عمل متجانس وذات مصادقية ومؤهلة لترضي تطلعات اللبنانيين بعد 17 أوكتوبر.وتطرقت الصحف للمواقف الخارجية التي تعنى بأزمة البلاد من بينها تشديد مجموعة الدعم الدولية للبنان التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس على ضرورة تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات طويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني .وعرجت على موقف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أعلن ان بلاده تنتظر تشكيل الحكومة قبل الإستجابة لطلبات الدولة اللبنانية.وأشارت إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة في العراق السلطات العراقية إلى وقف استهداف المحتجين والتشديد على ملاحقة المتورطين بذلك.// انتهى //10:40ت م0031