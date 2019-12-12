المنامة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة باغرام الجوية في مدينة كابل بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد كل أشكال الإرهاب وجهودها الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار، مشددة على موقفها الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.// انتهى //10:41ت م0032