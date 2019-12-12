المدينة المنورة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية ممثلة بوحدة الزائرة الصغيرة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم, برنامج توعوي بعنوان "فاصفح الصفح الجميل"، بهدف ترسيخ قيمة العفو والتسامح في نفوس الصغيرات.وأوضحت مديرة وحدة الزائرة الصغيرة بالوكالة سميرة الحسيني أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوكالة المساعدة للشؤون النسائية في المسجد النبوي وإحدى مبادرات القيم والأخلاق "خير أمة", مبينة أن المبادرة استهدفت طالبات حلقات المسجد النبوي من خلال استقبالهم وإعداد عرض مرئي يتضمن معنى التسامح بين أفراد الأسرة والمجتمع، وقيم ومبادئ التسامح، من خلال العمل على تعزيز التفاعل المشترك ومشاركتهم بالكتابة على لُوح مغناطيسي عبارات عن التسامح, لرفع قيم ومبادئ التسامح وتعزيزه في نفوسهم، فيما اختتم البرنامج بتقديم الهدايا العينية والمطويات التوعوية على الصغيرات.// انتهى //10:42ت م0033