سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من مدينة الخليل
الخميس 1441/4/15 هـ الموافق 2019/12/12 م واس
الخليل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، ستة فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، أن جنود الاحتلال داهموا مدينة الخليل واعتقلوا كلاً من : محمد جمال النتشة، وعبد الخالق النتشة، وعيسى الجعبري، والاسرى المحررين ، عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة، ومازن النتشة.
وفي ذات السياق اقتحم جيش الاحتلال بلدتي سعير ودورا في محافظة الخليل وفتشت عدداً من المنازل، وعبثت بمحتوياتها .
// انتهى //
10:44ت م
0035