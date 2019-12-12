الخليل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، ستة فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، أن جنود الاحتلال داهموا مدينة الخليل واعتقلوا كلاً من : محمد جمال النتشة، وعبد الخالق النتشة، وعيسى الجعبري، والاسرى المحررين ، عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة، ومازن النتشة.وفي ذات السياق اقتحم جيش الاحتلال بلدتي سعير ودورا في محافظة الخليل وفتشت عدداً من المنازل، وعبثت بمحتوياتها .// انتهى //10:44ت م0035