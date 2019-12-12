جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسيشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة, ويضم جناح المكتب إصدارات تبرز مجهوداته ونشاطاته في مجال التربية والتعليم والثقافة.ويعرض المكتب أحدث إصداراته في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتحسين مخرجاتها، بالإضافة إلى ما قام المكتب بترجمته من إصدارات ضمن برنامج التعريب، وبرنامج طباعة ونشر كتب تربوية .ويقدم الجناح نبذة عن المكتب وأهدافه التي تقوم على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والعلوم والمعلومات والتوثيق، وتطوير الجهود الجماعية، وزيادة فعالية الأنظمة التعليمية لتلبي حاجات التنمية في الدول الأعضاء .كما يشهد المعرض خلال فترة انعقاده استضافة أكثر من 400 دار نشر محلية ودولية وعربية وعالمية من 40 دولة حول العالم تعرض ما يفوق الـ 350 ألف عنوان، وإقامة عددًا من الندوات والأمسيات الرئيسة حول تجارب رواد الأدب والثقافة في المملكة، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة في جوانب التصوير الضوئي وتنمية مهارات وثقافة الطفل والكتابة الإبداعية للأطفال، بجانب النشر الإلكتروني، كما سيضم المعرض متحف للفنون يشتمل على جناح الفن التشكيلي، وجناح الخط العربي، وجناح التصوير الضوئي، وعرض المسرحيات.وتتصدر واجهة الجناح عدد من أوعية المعلومات ما بين الكتب والدراسات والأدلة والكتيبات في مختلف الموضوعات التربوية والعلوم المرتبطة بها، بما يعود بالنفع على التربويين وطلاب العلم في الدول الأعضاء.// انتهى //11:42ت م0052