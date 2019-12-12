لندن 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأوردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير متنوعة عن بدء عملية الإقتراع في الإنتخابات البرلمانية العامة وسط إقبال كبير من الناخبين كونها واحدة من أهم الإنتخابات في المملكة المتحدة منذ عقود.وأشارت الي فتح أبواب التصويت في مراكز الإقتراع بالجزائر فيما وصفتها الحكومة بالانتخابات الحاسمة لإنهاء حالة التوتر السياسي الذي تشهده البلاد منذ شهور.وتناولت في شأن منفصل دعوة عدة جهات قادة الاتحاد الأوروبي إلى أخذ موقف أكثر حزماً تجاه مطالب تنحي رئيس وزراء مالطا فوراً بسبب إتهامات تتعلق بعرقلة التحقيقات في مقتل صحفية استقصائية.وعرجت على إعلان شرطة نيوزلندا عزمها البدء في انتشال بعض جثث ضحايا بركان الجزيرة البيضاء على الرغم من مخاوف تجدد انفجار البركان.// انتهى //11:48ت م0053