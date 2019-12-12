سكاكا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، " ملتقى المتطوعين الأول بمنطقة الجوف " الذي تنظمه مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية بمدينة سكاكا.وفور وصول سموه كان في استقباله عضو مجلس إدارة مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية سلطان بن فيصل السديري وعدداً من المسئولين، وبعد أن عزف السلام الملكي بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم القى مدير عام المؤسسة حسين بن علي الخليفة كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة وتشريفه لهذا الملتقى والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.واستعرض الخليفة خلال كلمته جهود المؤسسة في دعم العمل التطوعي من خلال فريق العمل التطوعي التابع للمؤسسة والذي يضم مجموعة من أبناء وبنات المنطقة، مرحباً بالمتطوعين الذين يرغبون الانضمام إلى هذه المجموعة للمساهمة في نشر ثقافة التطوع بما يتوافق مع رؤية 2030 والتي تطمح للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة في القطاع غير ربحي عام 2030م.ثم شاهد سمو أمير منطقة الجوف عرضاً مرئياً عن شخصية الملتقى التي تم اختيارها لهذا العام المتطوع منار بن محمد الطارف - رحمه الله - لما كان له من دور كبير في العمل التطوعي لمدة 25 سنة حتى وفاته.بعد ذلك كرم الأمير فيصل بن نواف شخصية الملتقى والفرق التطوعية بالمنطقة، كما كرم سموه المتطوعين ورواد العمل التطوعي في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة الجوف درعاً تذكاريا بهذه المناسبة من المؤسسة.ثم انطلقت بعد ذلك الجلسات والمحاضرات بمشاركة نخبة من رواد العمل التطوعي.// انتهى //11:50ت م0054