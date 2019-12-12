إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والطب والسكك الحديدية.واهتمت بعزم القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك، بعد دخوله في المرحلة الثانية.وعرجت إلى تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وسلطت الضوء على حادثة اقتحام مجموعة كبيرة من المحاميين أمس مستشفى القلب في مدينة لاهور خلال احتجاجهم ضد الأطباء ما أدى إلى وفاة ستة من المرضى في المستشفى.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وهولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار.وأخبرت عن انخفاض مبيعات السيارات في باكستان خلال شهر نوفمبر 2019 بنسبة 44.4%.أفغانياً أخبرت عن إطلاق حركة طالبان سراح ثمانية موظفين بلجنة الانتخابات بعد مرور أكثر من شهرين على أسرهم.// انتهى //11:55ت م0057