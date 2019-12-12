صبيا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسقام مدير إدارة تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أمس, بجولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة الدرب، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة.ووقف الحازمي خلال الزيارة التي شملت مدرسة سمرة الجد الابتدائية, المتوسطة، الثانوية على سير العمل ومتابعة الانتظام الدراسي بها، ومدى جاهزية وتوافر كافة الاحتياجات المدرسية بما يضمن جاهزيتها لتنفيذ المبادرات النوعية وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز القائمين عليه لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل داخل الصف الدراسي بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.كما وقف مدير تعليم صبيا على سير العمل بمشروع مبنى مدرسة سمرة الجد المتوسطة والثانوية "بنات" والمراحل المنجزة منه, والتقى مشرفي ومشرفات وقادة وقائدات مكتب تعليم الدرب, وبحث معهم عن نواتج التعلم مستمعاً إلى ملاحظاتهم وآرائهم في كل ما يحقق مؤشرات الأداء المدرسي ومتابعتها والارتقاء بأداء المدرسة.// انتهى //12:02ت م0059