نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التجهيزات المدرسية أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "فن الانفوجرافيك الثابت باستخدام برنامج البوربوينت"، بحضور 23 متدربة، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي للبنات.وأستهدف البرنامج الذي قدمته مساعدة مديرة إدارة التجهيزات المدرسية مريم الفيفي على مدى ثلاثة أيام، مديرات الإدارات والأقسام النسائية والمشرفات التربويات لإكسابهن المهارات والقدرات اللازمة لتطبيق فن الانفوجرافيك وربطه بالعملية التعليمية.وتناول البرنامج التدريبي عدداً من المحاور منها: مفهوم وتاريخ الانفوجرافيك، والفرق بين الثابت والمتحرك، ومسمياته، ونماذجه، وأنواعه من حيث التخطيط والعرض، ومجالات استخدامه في العملية التعليمية، وخطوات التنفيذ الناجح واختيار الألوان، وتصميمه باستخدام القوالب الجاهزة و بإدراج أشكال البوربوينت، وتطبيق عملي لقص الأشكال ودمجها، وإضافة الأيقونات.// انتهى //12:03ت م0060