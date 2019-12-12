عرعر 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظه طريف احمد بن صالح العنزي وأعضاء المجلس .الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تشكيل المجلس الجديد بالمحافظة .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية دور لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة لخدمة المجتمع ، حاثاً جميع الأعضاء على مضاعفة العمل وتطوير البرامج بما تخدم شرائح المجتمع كافة , ومتمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم.وشدد سموه على ضرورة حصر أولويات القضايا الاجتماعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اضافة لاحتياجات المحافظة، وتحديد الفجوة في مفردات هذه القضايا وفق المؤشرات المعتمدة، والعمل على معالجتها بالاستخدام الأمثل للإمكانات، مؤكداً أن أبواب الإمارة مفتوحه للدعم والتمكين في حال مواجهة عقبات للتصدي لهذه القضايا.ووجه سموه بمضاعفة الجهود والعمل وفق خطط استراتيجية حديثة تحدد كافة الإمكانات والقدرات الذاتية والتعاونية والتنسيقية وتوجهها نحو تحقيق الأهداف، داعياً لتأهيل العاملين فنياً ومعرفياً ومهارياً وفكرياً ليكونوا كفاءات مبدعة قادرة على تقديم الحلول الابداعية وتنفيذها بأعلى كفاءة ممكنة.من جانبه قدم رئيس اللجنة الاجتماعية الأهلية بمحافظة طريف الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية *على توجيهاته الكريمة ودعمه الكبير* واهتمامه بالبرامج والمشروعات الاجتماعية بالمنطقة التي تخدم جميع فئاته المختلفة .حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري العنزي .// انتهى //12:05ت م0061