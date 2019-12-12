تونس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية هذا اليوم، عن مواصلة رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي لقاءاته مع بعض السياسيين فيما اعتبرت اللمسات الأخيرة على تركيبة حكومته الجديدة التي يستعد لعرضها لنيل ثقة البرلمان.وكتبت في الشأن المغاربي، عن توجه ملايين من الجزائريين اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط احتجاجات معارضة لتنظيم الانتخابات.وتطرقت صحف الخميس، إلى ردود الفعل التصعيدية من الجانب الليبي، على خلفية الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا، مشيرة إلى تصريحات اللواء فرج المهدوي أن قوات الجيش الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر ستتصدى بكل قوة لأي تحركات تركية قرب السواحل الليبية.وكتبت في الشأن العربي، عن اختتام قمة مجلس دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض ودعوة الدول المجتمعة إلى تهدئة شاملة في المنطقة خاصة في لبنان والعراق.وأشارت إلى انعقاد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، خصص لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد وحث السياسيين على إدراك خطورة الموقف وطلبات الشارع.ولفتت صحف تونس دوليا، إلى مقتل شخص وإصابة 60 آخرين، في تفجيرين انتحاريين على قاعدة "باجرام" الأمريكية في أفغانستان.// انتهى //12:07ت م0063