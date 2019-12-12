الطائف 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسكرم معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل ممثل في فريق "رفد التطوعي"، نظير مشاركته ببرنامج اليوم العالمي للتطوع 2019، الذي أقامته أمانة الطائف في حديقة الردف.وتلخّصت المشاركة بركنٍ توعويٍ تثقيفيٍ للزوار بمفهوم التطوع وأهميته وأثر التطوع على الفرد والمجتمع، والتعريف بالمبادرات التطوعية التي أقامها الفريق، إضافة لتوزيع منشورات تحوي عبارات تثقيفية للمجتمع عن أهمية التطوع وهدايا مقدّمة للزوار.من جهته أوضح رئيس مجلس الإدارة للجنة التنمية الاجتماعية بالسيل بندر العتيبي، أن المشاركة تأتي لإبراز أهمية التطوع لدى أفراد المجتمع باعتباره قيمة نبيلة وواجباً وطنياً يتعين على كل فرد من أفراد المجتمع القيام به اتجاه وطنه ومجتمعه وانطلاقاً من أن العمل التطوعي قيمة متأصلة في المجتمع السعودي ويعد فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والجهات الخيرية و الحكومية، والقطاع الخاص.بدورها أكدت قائدة الفريق مها العتيبي أهمية مشاركة اللجنة وتواجدها في هذه الفعاليات والمعارض تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به لإبراز دور الفريق واستعراض المبادرات التي أقيمت خلال عام 2019.// انتهى //12:13ت م0065