القطيف 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واستنفذ جمعية أم الحمام الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا المرحلة الاولى من مشروع بناء مبنى الجمعية الاستثماري الذي يشيد على أرض تبلغ مساحتها 1.280 متر مربع، وتبلغ تكلفته الإجمالية 2.500.000 ريال، والمزمع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة بعد ثمانية شهور .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين آل جبر، أن المشروع يحتوي على مقرات اجتماعية وتجارية ، حيث يضم الدور الأرضي من المشروع صالة رياضة تحتوي على بركة سباحة و 7 محلات إدارية وتجارية ومواقف سيارات، وميزانين يحتويان صالة رياضية وغرف للعلاج الطبيعي بجميع مستلزماتها ، وصالة تحوي محلات تجارية.وأضاف آل جبر، أن الدور الأول يتضمن مكاتب إدارية للجان التطوعية بالجمعية وقاعة اجتماعات ومسرح ، أما الدور الثاني فيشتمل على مشروع مركز تنمية الوعي الاجتماعي وهو عبارة عن مكاتب بخدماتها ، ومتحف ومكتبة عامة وديوانية، أما ملحق الدور الثالث فيشتمل على شقق سكنية خاصة بموظفي الجمعية .ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية أم الحمام الموسرين من أهالي البلدة والمقتدرين للمساهمة في دعم مشروع الصدقة الجارية، وذلك بالتواصل مع الجمعية، حيث خصصت الجمعية حساب بنكي مخصص لدعم وإكمال المشروع .يذكر أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تتضمن هدم مبنى الجمعية القديم وإنشاء الهيكل الخرساني وتأمين المواد اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع وذلك بعد دراسة التسعيرات الخاصة بمرحلة التشطيب .// انتهى //12:14ت م0066