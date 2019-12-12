تبوك 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إماره منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.واستهل سموه الاجتماع, بسؤال المولى القدير أن يمنّ على البلاد والعباد بالغيث, بعد ذلك اطلع سموه على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، كما اطلع سموه على نسب الانجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.ووجه سمو الأمير فهد بن سلطان, بتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.وفي ختام الاجتماع, دعا أمير منطقه تبوك, - الله العلي القدير - أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //13:32ت م0093