اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 27ر16 نقطة
الخميس 1441/4/15 هـ الموافق 2019/12/12 م واس
الكويت 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 27ر16 نقطة، ليبلغ مستوى 3ر6115 نقطة، بنسبة 27ر0 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 160 مليون سهم تمت من خلال 7558 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار كويتي "نحو 4ر134 مليون دولار أمريكي" .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 78ر6 نقطة ليصل الى مستوى 2ر4821 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر96 مليون سهم تمت عبر 3440 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الاول 88ر20 نقطة ليصل الى مستوى 7ر6770 نقطة بنسبة 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر63 مليون سهم تمت عبر 4118 صفقة بقيمة 4ر33 مليون دينار .
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