الكويت 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 27ر16 نقطة، ليبلغ مستوى 3ر6115 نقطة، بنسبة 27ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 160 مليون سهم تمت من خلال 7558 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار كويتي "نحو 4ر134 مليون دولار أمريكي" .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 78ر6 نقطة ليصل الى مستوى 2ر4821 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر96 مليون سهم تمت عبر 3440 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الاول 88ر20 نقطة ليصل الى مستوى 7ر6770 نقطة بنسبة 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر63 مليون سهم تمت عبر 4118 صفقة بقيمة 4ر33 مليون دينار .// انتهى //13:32ت م0094