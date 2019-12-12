عرعر 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسوزع مشروع حفظ النعمة بمدينة عرعر التابع لجمعية ساعد الخيرية 238 وجبة غداء وعشاء من فائض أطعمة المناسبات العامة والخاصة خلال الأربع أيام الماضية عن طريق "المطبخ الخيري" من خلال إعادة فرزة وتغليفه وتوزيعه على المحتاجين من جميع الجنسيات بمشاركة عدد من المتطوعين.يذكر أن المشروع يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في مدتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 عصرًا ، والمدة الثانية من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 11 ليلًا.// انتهى //13:33ت م0096