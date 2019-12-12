الأحساء 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسانطلقت بتعليم محافظة الأحساء أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، الذي ينظمه تعليم محافظة الأحساء، في مدارس الأحساء الأهلية.ونوه مدير تعليم الأحساء حمد العيسى في كلمته خلال الحفل، باللغة العربية وتشريفها وبالطلاب المبدعين والموهوبين في هذا الجانب، وبالمعلمين الذين أثروا الفعاليات بفنون اللغة العربية المتنوعة من الخط والفن والحديث والبلاغة والفصاحة.من جانبه، بين رئيس قسم اللغة العربية بتعليم الأحساء الدكتور عدنان الملحم، أن اللغة العربية أفادت كثيرا الحاسب الآلي في إنجاز تطبيقات لغوية حققت بها قفزة نوعية، مما يثبت أن اللجوء إلى أساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة من معينات المحافظة على اللغة، وضمان حيويتها، مشيرا إلى أن اللغة العربية، لغة المشاعر والحياة، والذكاء اللغوي، والذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي.وتضمنت فعاليات الحفل مشهداً تمثيلياً بعنوان" قل ولا تقل" لتعزيز النطق بالعربية الفصحى، ومشهداً بـ "محاكمة اللغة العربية لأبنائها"، و"تجربتي في استخدام الروبوت في دروس اللغة العربية"، من خلال تطويع الروبوت في مساعدة الطلاب على الابتكار والاختراع، واستخداماته في الاستراتيجيات والتطبيقات التعليمية، إضافة إلى إقامة ندوة بعنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، ومعرضا فنيا يتناول أهمية اللغة العربية من خلال فنون الخط العربي، كما جرى تكريم اللجان المشاركة في الفعاليات، والفائزين في مسابقة قراءتي جميلة.// انتهى //13:34ت م0097