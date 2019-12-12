نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، رئيس مجلس شباب المنطقة، باسم شباب وشابات المنطقة، وباسمه، عن عظيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، على التوجيهات الكريمة، بتأسيس مجالس شبابية بالمناطق، لتكون رافدًا أساسًا في صناعة مستقبل الوطن.وقال سموه مستهل ترؤسه الجلسة التأسيسية لمجلس شباب المنطقة بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم: أنتم رأس مال الوطن، وصُنّاع مستقبله، وبعزمكم وطاقاتكم نسمو بين الأمم، ومن خلالكم نرى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فأنتم مَنْ ورثتم عظيم القيم والشيم من آبائكم وأمهاتكم، وأنتم مصدر حراكنا وتفاعلنا اليوم، وأنتم من سوف يُهدي للأجيال القادمة جمال صنيعكم وعطائكم..فالله الله في الوطن.. الله الله في الوطن .. الله الله في الوطن.ونوّه سموه بحجم ما تتطلع إليه القيادة من شباب وشابات الوطن، قائلا: إنكم من قال فيهم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- "سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي"، وإنكم من يحقق تطلعات سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- في بناء مجتمع حيوي، وتعليم تفاعلي، وأساس اقتصادي قوي، فتزفون للوطن والعالم بشرى تحقيق رؤية 2030 إن شاء الله، وإنكم هنا من تمثلون شباب وشابات المنطقة.. فالحمل عليكم عظيم، وأنتم أهل لحمل الصعائب، وأهل في أمل الوطن والمواطن.// يتبع //13:39ت م0100

وأكد سمو أمير منطقة نجران، في حديثه المفتوح مع أعضاء المجلس، أن الشعب السعودي يختلف عن كل شعوب العالم، فهو لا يمثل وطنه فحسب، بل يمثل الإسلام والعروبة أيضًا.وقال: "أنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم أبناء وأحفاد من ناصروا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ومن حملوا الدعوة السمحة ونشروها في أقصى الشرق والغرب".وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز بنشر التسامح بين الشباب والشابات، وصون التلاحم والوحدة الوطنية، وحفظ الخير والنعيم الذي يرفل في ثوبه كل من يعيش في هذه الأرض المباركة، وقال "أنتم في بلاد تنعم بكل الخير والنعيم والأمن والاستقرار وسط منطقة ملتهبة، فحافظوا عليها، وادحروا شياطين الإنس، الذين يحاولون التفريق بيننا، والتشكيك في محبة بعضنا بعضًا، بينما الشعب السعودي واحد موحد، لا عنصرية ولا مناطقية ولا قبلية ولا مذهبية، شعب عظيم لم تنطل عليه الشعارات المزيفة، ولا المصطلحات الرنانة، التي ظاهرها الخير والصلاح، وباطنها الشر والخراب".من جهته، عبّر أمين عام المجلس محمد بن عبدالله أحسن بن منيف، عن فخر أعضاء المجلس، وتفاؤل الشباب والشابات، بقرار سمو أمير المنطقة، بإعادة تشكيل مجلس الشباب، مؤملا أن يرقى ما يقدمونه إلى تطلعات القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وأكد ابن منيف عزمه وعموم الشباب بالمنطقة ببذل قصارى الجهود في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.// انتهى //13:39ت م0101