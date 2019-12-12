مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسوقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر مع مساعد رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات خالد النيادي العقد الموحد لتقديم الخدمات لحجاج الإمارات خلال موسم حج هذا العام 1441 ه، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس هشام شلي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على مكتب شؤون حجاج الإمارات وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة .ونوه النيادي بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات جليلة وإمكانات كبيرة في سبيل تحقيق الراحة واليسر للحجاج طيلة تواجدهم في الأراضي المقدسة في رحلتهم الإيمانية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مؤكداً أن ما يلقاه الحجاج من عناية فائقة واهتمام بالغ من حكومة وشعب هذه البلاد المباركة ليس بغريب، إذ جندت القيادة الرشيدة كامل طاقاتها وإمكاناتها أمام ضيوف الرحمن وحرصت على تطيع التقنية الحديثة والمتطورة لتسهيل الإجراءات والتنقلات والخدمات أمامهم ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أجواء إيمانية كاملة تحفهم مظل الأمن والأمان والراحة والاستقرار .وأجزل شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة على جهودها الحثيثة في كل عام وحرصها على تطوير الخدمات والإمكانات أمام حجاج بيت الله العتيق، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج الإمارات ستطبق الشريحة الالكترونية لحجاج الإمارات لأول مرة في موسم حج هذا العام 1441 ه بمشيئة الله تعالى، التي تتضمن تخزين وثائق الحاج الشخصية وجواز السفر وتصريح الحج علاوة على تخزين المبالغ الالكترونية وتحديد موقع الحاج في حالة ضياع، مؤكداً أن هذه الخطوة تبرهن على مدى حرص الوزارة على الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة لتحقيق المزيد من التميز والرقي في الخدمات المقدمة للحجاج .وأعرب النيادي عن تقديره لرئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة وجميع القائمين على خدمة الحجاج الإماراتيين على جهودهم وأعمالهم وخدماتهم الرامية إلى توفير سبل الراحة للحجاج، مبينا أنه تم الاتفاق مع المؤسسة لتطبيق المطابخ ذات الطوابق المتعددة في مخيمات منى إلى جانب تنفيذ خط إنتاج مع شركة الإعاشة محدد لوجبات حجاج الإمارات بما يتوافق مع البيئة الخليجية بالإضافة إلى تصميم مخيمات ذات الطابقين لإيجاد مواقع متعددة ليمارس الحاج حياته بشكل كامل وتوفير مكان للصلاة ومكان للجلوس وللأكل وللنوم.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر أن المؤسسة بدعم وإشراف مستمر من وزارة الحج والعمرة لا تتوانى في تقديم أفضل وأرقى الخدمات المتميزة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وتعمل في كل عام على توفير المزيد من الإمكانات والتسهيلات والتقنيات لينعم الحاج الكريم بوافر من الرعاية والاهتمام بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – من عناية بضيوف بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أمن وأمان وراحة واستقرار .// انتهى //13:45ت م0105