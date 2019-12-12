تبوك 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واساختتم معهد تعليم اللغات بجامعة تبوك اليوم، دورة في مبادئ اللغة الصينية، هدفت إلى إطلاع المشاركين على طبيعة ومكونات النظام اللغوي للغة الصينية واستمرت على مدى شهر واحد، وأقيمت في القاعات التدريبية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة بتبوك.واشتملت الدورة التي تندرج ضمن البرامج التدريبية التوعوية والتحفيزية والتي يعدها المعهد على مبادئ ومهارات اللغة الصينية المبسط، وأسس التواصل الفعال باستخدام التراكيب اللغوية والمصطلحات الصحيحة، بالإضافة إلى التراكيب اللغوية شائعة الاستخدام في الحياة اليومية.وشهدت الدورة حضوراً متميزاً من طلبة الجامعة ومنسوبيها والمهتمين .// انتهى //15:03ت م0146