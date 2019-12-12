الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ35 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة وهدية نادي الفروسية(جائزة مالية )وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع, مشيراً إلى أن السباق يتكون من عشرة أشواط, خصص الشوط الخامس على جائزة النادي التقديرية للخيل المستوردة "مفتوح الدرجات" لمسافة 1400 متر, والشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية ( جائزة مالية ) , إنتاج السعودية "مفتوح الدرجات" لمسافة 2000م, وسيكون الشوط العاشر على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ), للخيل المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 2000م, متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //15:07ت م0148