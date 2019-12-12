الجبيل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسمنحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمادها المؤسسي للمرة الثانية لبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لمدة عامين ، والذي يأتي امتدادا لسلسلة متواصلة من الإنجازات التي حققها البرنامج في الرعاية الطبية و التدريب الطبي في برامج الزمالة السعودية .وقد جاء هذا الاعتماد بعد تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج الخدمات الصحية و مرافقه التعليمة و التي تختص بجميع العناصر العلمية و التدريبية مثل القاعات التدريبة ، وعدد الاطباء و برامج التعليم المستمرة و المكتبة الطبية. بالإضافة إلى لوائح برامج الدارسات العليا ، وقد اطلع وفد الهيئة على محتويات البرنامج وما يضمه من كوادر طبية و بيئة تعليمة معدة لتدريب الاطباء في ستة برامج طبية .من جانبه قال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب ببرنامج الخدمات الصحية الدكتور عبدالرحمن بن فيحان المطيري أن هذا الاعتماد المؤسسي يُمنح من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والذي يهدف الى قياس جاهزية المنشأت الصحية على إدارة و تنفيذ البرامج الطبية للدارسات العليا ( تدريب الاطباء) و الالتزام بالمعايير التي تخدم العملية التعليمة في برامج الزمالة من خلال توفير وتسخير كافة الامكانات التعليمية و السريرية و الادارية ببرنامج الخدمات الصحية وذلك بمشاركة الاستشاريين و الاخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب و خلق بيئة تعليمية متميزة للمتدربين تكون مبنية على اسس التعليم الطبي ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الامنة في المجال التدريبي الطبي .يذكر أن هذا الاعتماد جاء لينضم لسلسلة الاعتمادات المحلية و الدولية التي حققها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً و التي شملت اعتماد هيئة التخصصات الصحية لبرامج الاعتماد لأقسام الباطنة و الأطفال و الأشعة و الطوارئ و طب الأسرة و التخدير بطاقة استيعابية تتجاوز 40 طبيب متدرب حاليا. يأتي هذا الإنجاز امتداد للنجاحات التي شملت اعتماد جمعية القلب السعودية كمركز متخصص في تنظيم دورات الإنعاش القلبي الأساسي و المتقدم، و اعتماد الجودة من المنظمة الدولية المشتركة JCI و اعتماد المختبر الطبي من قبل الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP و تحقيق شهادة الأيزو الدولية في تحضير و تقديم الأطعمة و اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" .// انتهى //15:07ت م0149