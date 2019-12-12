القاهرة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسبدأت في القاهرة اليوم أعمال الدورة الوزارية التاسعة بعد المئة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة اليمن.وأكد المجتمعون على ضرورة تضافر جهود الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك وتكثيف الجهود لدعم الاقتصادات العربية وإعادة الإعمار للدول العربية التي تضررت جراء أحداث العنف والإرهاب.وقال مندوب اليمن لدى الجامعة العربية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور رياض العكبري، في كلمته خلال الاجتماع، إن إحدى أهم تحديات الحلم العربي يكمن في التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الانطلاق في المجال الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم وطموحات وتطلعات المواطن العربي والاستقرار والتقدم.ولفت الانتباه إلى أن الاجتماعات ستبحث العديد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد العربي وموضوعات التنمية المستدامة، مجدداً تأكيد اليمن على دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة وحقوقه المشروعة.من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، في كلمته أن هذه الاجتماعات تستهدف توحيد الجهود على الأرض خاصة أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية كثيرا من الإنجازات وإنشاء شركات عربية قابضة مشتركة، موضحًا أن التخطيط يتم حاليا للإعداد لمؤتمر كبير في شهر مارس للصناعات التحويلية العربية.وأشار الربيع، إلى أن الأمانة العامة للمجلس قدمت للاجتماع دراسة حول الواقع العربي، منوهًا بأن الدراسة تتناول أهمية تبني إستراتيجيات تغيير جذرية إضافة إلى اقتراح آليات ومشروعات للتنمية وإعادة الإعمار وأهمية تطوير رؤية إستراتيجية متكاملة متوافقة مع طموحات وأمال المواطن العربي، فضلا عن المحاور الرئيسة لمشاريع إعادة الإعمار وأدوار الحكومات والمؤسسات في الدول العربية التي تضررت جراء الثورات وأعمال الإرهاب.واستعرض الربيع خلال كلمته مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الفلسطيني التي تتضمن تقارير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال في فلسطين والصدمات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني والآثار الاقتصادية والاجتماعية لوقف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني.// انتهى //15:11ت م0150