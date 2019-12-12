الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسعقد ديوان المظالم لقضاته ورشتي عمل تخصصية في القضاء الإداري، سعيًا من الديوان لتحقيق رسالته بالفصل في الدعاوى بتميّز وشفافية، وصولًا إلى العدالة الناجزة لجميع أطراف الدعاوى التي تختص بنظرها محاكمه.وحضر ورشتي العمل رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا بجمهورية مصر العربية سعادة المستشار حنفي علي جبالي، حيث جاءت الورشة الأولى بعنوان: "الأحكام التالية لحكم المحكمة الإدارية العليا" والتي عقدت لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا، واستمرت لمدة 3 أيام، بمقر المحكمة بالرياض , متضمنة عدة محاور؛ تناقش أحكام تصحيح وتفسير أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأحكام البت في بعض ما يتضمنه الاعتراض أمام المحكمة، ومناقشة أحوال بطلان الحكم، والتماس إعادة النظر، والتدخل وطعن الخارج عن الخصومة.فيما انعقدت الورشة الثانية لمدة يومين بعنوان: " دور القضاء الإداري في إنشاء القاعدة القانونية"، شارك فيها أصحاب الفضيلة أعضاء مكتب الشؤون الفنية وإدارة التفتيش القضائي، وذلك بمقر الديوان بمدينة الرياض.وتركزت محاورها في استعراض نشأة القضاء الإداري وطبيعته الخاصة، وأسباب الدور التشريعي له ومستقبله، والوسائل التي يلجأ إليها لإنشاء القاعدة القانونية.يذكر أن هذه الورش تأتي وفق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي أولت جل العناية بتطوير وتعزيز الجوانب التأهيلية لمنسوبيه، واطّلاعهم على مختلف المستجدات، كما يسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج إلى مواكبة المتغيرات المعرفية؛ لاستمرار تطوير الجوانب العلمية للكوادر القضائية، وتحسين جودة بناء الأحكام، والعمل القضائي على وجه العموم.// انتهى //15:12ت م0151