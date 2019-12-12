القنفذة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسدشن مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي, مبادرة " إنتماء تعليم القنفذة " المشاركة في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام تحت شعار " كيف نكون قدوة بلغة القرآن " بحضور قيادات تعليم القنفذة.وقدم المشرف العام على المبادرات الدكتور محمد هادي القوزي, عرضًا للحضور تناول رؤية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, للمبادرات التي تعنى بتنمية الإنسان والارتقاء به علميًا وفكريًا وثقافيًا واجتماعيًا.من جانبه أوضح الدكتور محمد الزاحمي, أن مبادرة هذا العام جاءت لتؤكد الهوية الوطنية, ولنصرة اللغة العربية , لُغَة وتراثًا وثقافة, إضافة إلى تعزيز قيم إستخدام اللغة العربية وروح الإنتماء لها ، مؤكدًا أن تعليم القنفذة سيكون مشاركًا ومبادراً لتحقيق أهداف ملتقى مكة هذا العام , وفق توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, أن يكون هذا العام مرحلة تأسيس لينطلق لأعوام مقبلة لمشروع كبير يعزز اللغة العربية.//انتهى//15:20ت م0154