أبوظبي 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية, اليوم , رئيس سورونباي جينبيكوف رئيس قيرغيزستان الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز المصالح المشتركة في المجالات كافة, إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما شهد اللقاء مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وقيرغيزستان لتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والأمنية والسياحية والزراعية والثقافية إضافة إلى مجالات العلوم الإسلامية.// انتهى //15:21ت م0155