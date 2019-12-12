الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في لقاء مفتوح اليوم، مع شركاء الوزارة من مقاولين واستشاريين بعنوان "شراكة والتزام"، بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق طارق الشامي، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة الدكتور منصور اليامي، ومستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار معالي الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد من مدراء عموم الإدارات وشركاء الوزارة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.وناقش معاليه في جلسة نقاش مفتوح مع عدد من المقاولين والاستشاريين الهندسيين آلية رفع الكفاءة وتحسين الجودة على الطرق وفق الخطة التشغيلية للوزارة، كما استقبل معاليه عددًا من الأسئلة والمقترحات واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجه المقاولين لإيجاد الحلول المثلى لها، مؤكدًا مضي وزارة النقل في دعم جميع الشركاء وتهيئة سبل النجاح لهم لإتمام المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد لها مسبقًا، مشددًا على العمل بشفافية وتسهيل جميع الإجراءات للشركاء.وأوضح معالي وزير النقل أن الأرقام والإنجازات التي تحققت من خلال منتدى التنافسية العالمي الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ربط الطرق، وجميع القفزات التي شهدتها المنظومة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م، تؤكد الدعم السخي الذي تحظى به منظومة النقل من القيادة الرشيدة التي شهدت دعمًا يقدر بحوالي 400 بليون ريال في العشر سنوات الماضية لتشييد بنية تحتية حديثة.وأفاد أن من أولويات الوزارة المضي في مبادرات رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، التي أسهمت - ولله الحمد - في خفض معدل وفيات الطرق من 26 إلى 18 حالة لكل 100 ألف شخص، وأن الوزارة تتطلع إلى خفض نسبة الوفيات إلى أكبر نسبة ممكنة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتكاتف مع جميع الجهات المعنية، مبيناً أن عام 2018م تم معالجة 50% من البقع السوداء التي شهدت حوادث متكررة على الطرق داخل المملكة، والوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على إزالة البقع السوداء في المملكة بنسبة 100% - بمشيئة الله -، مشددًا على الالتزام والجودة في العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين والزوار، تعزيزًا للميزة التنافسية التي تحظى بها المملكة من خلال موقعها الجغرافي، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.وشهد اللقاء كلمة لمعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أكد فيها أن شركاء الوزارة هم شركاء حقيقيون للنجاحات التي حققتها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف ومضاعفة الجهود لإزالة جميع المشاكل والمعوقات التي تعطل سير العمل وإنجاز المشاريع المتعثرة، مؤكدًا حرص الوزارة الحثيث على رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق من خلال الاستفادة من المؤشرات الموضوعة لرفع مستوى الشفافية والاستفادة من الحراك والتطوير الذي تشهده الوزارة على جميع الأصعدة، مبيناً أن المسؤولية مشتركة بين الوزارة وشركائها في تسليم المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة لها مسبقًا.وشهد اللقاء عروضًا مرئية لوكالة الوزارة لإنشاء الطرق، ووكالة الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق، وعرضًا عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إضافة إلى مناقشة مستقبل الوزارة وأبرز التحديات التي تواجه مشاريعها.// انتهى //16:26ت م0189