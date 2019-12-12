القريات 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسبحث محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم, مع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي ومدير مكتب السياحة والتراث الوطني بالقريات طلال محمد الرويلي وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة, وبحضور وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، تنشيط الاستثمار السياحي وعدداً من المواضيع السياحية في المحافظة.وفي بداية الاجتماع جرى استعراض جدول الأعمال ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة منها تنشيط الاستثمار السياحي في المواقع السياحية في القريات وكذلك تطوير مكتب الهيئة بالمحافظة وتزويده بما يحتاج من القوى البشرية والتجهيزات ليتمكن من تأدية الأعمال الموكلة له على أكمل وجه وتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطريق الإقليمي وإدراج كل المواقع الأثرية والتراثية ضمن خارطة الجغرافيا بالمنطقة.وأكد الجاسر أهمية المواقع السياحية بالمحافظة وما تتمتع به من مقومات وحث على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والسواح الذين يزورون المحافظة وتفعيل الأنشطة السياحية والثقافية والحرفية بالمحافظة.// انتهى //16:27ت م0190