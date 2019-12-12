جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسيشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة مبرزاً انجازاته ومجهوداته في مجال التربية والتعليم أمام زوار المعرض، وقد ضم جناح المكتب أحدث إصدارات المكتب ومهامه في تطوير تعليم اللغة العربية وتحسين مخرجاتها.‎ويعرف الجناح بما قام به المكتب من ترجمة إصدارات ضمن برنامج التعريب ، وبرنامج طباعة ونشر كتب تربوية ، وتقديم نبذة عن أهداف المكتب التي تقوم على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والعلوم والمعلومات والتوثيق، وتطوير الجهود الجماعية، وزيادة فعالية الأنظمة التعليمية لتلبي حاجات التنمية في الدول الأعضاء.في حين تنوعت مشاركات مكتب التربية العربي لدول الخليج في هذا المحفل الثقافي الكبير مغطية أوعية المعلومات ما بين الكتب والدراسات والأدلة والكتيبات في مختلف الموضوعات التربوية والعلوم المرتبطة بها، بما يعود بالنفع على التربويين وطلاب العلم في الدول الأعضاء.// انتهى //16:28ت م0191