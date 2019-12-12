مدريد 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسيسعى فريق برشلونة وريال مدريد إلى الانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل الأول ضيفاً على ريال سوسيداد بعد غد السبت ، فيما يواجه الثاني فالنسيا ، ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة .ويتساوى الفريقان بعدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، علما أن مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.ويدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة) ، فيما يطمح ريال مدريد إلى العودة بالنقاط الثلاث لكن مضيفه فالنسيا (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون سهلا ، لاسيما بعدما تحقيقه بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي لدوري الأبطال .بدوره يأمل فريق إشبيليه (الثالث بـ 31 نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل تقدير .ويستقبل فريق اتلتيكو مدريد نظيره اوساسونا وهدفه الأساس العودة إلى سكة الانتصارات التي فقدها في اخر ثلاث مباريات .وتفتتح المرحلة غدا الجمعة بلقاء ألافيس وليغانيس للخروج من دوامة النتائج المتخبطة.// انتهى //16:35ت م0192