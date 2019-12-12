المدينة المنورة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسنظمت الوكالة المساعدة للشؤون النسائية في المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضمن مبادرات القيم والأخلاق خير أمة برنامجًا اجتماعيًا توعويًا بعنوان "التسامح حياة القلوب" وذلك في مقر قاعة التدريب داخل الأقسام النسائية الشرقية بالمسجد النبوي.وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية سميرة المولد أن البرنامج استهدف منسوبات شركة النظافة في المسجد النبوي من خلال استضافتهم والترحيب بهم وإقامة الدروس التوعوية والتوجيهية لهم وحثهم على التحلي بالعفو والتسامح والدعوة للقيم الانسانية ونيل الأجر بالدنيا والأخرة.واختتم اللقاء نشاطه بتوزيع عدد من الهدايا العينية والمنشورات التوعوية للدعوة بأهمية التسامح بين المسلمين.// انتهى //16:36ت م0193