سكاكا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسعقدت لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف اليوم ورشة عمل للتعريف بدورها، وتحديد الأهداف والتطلعات بمشاركة ممثلين وممثلات من القطاعات الحكومية والخاصة .وتضمن اللقاء الذي افتتحه أمين مجلس المنطقة مزيد بن سليمان المزيد تقديم عرض تعريفي عن اللجنة قدمته المساعد التنفيذي لأمين مجلس شؤون الأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هيلة المكيرش، أعقبه عرض حول تكامل الأدوار بين اللجنة والقطاعات الأخرى قدمته رئيسة اللجنة بالمنطقة الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني، واستعراض الأسرة ورؤية 2030 قدمه مدير بنك التنمية الاجتماعية بالجوف محمد بن فهد الشمري.وفي حلقة النقاش، شارك ممثلو الجهات الحكومية والخاصة في طرح أعمالهم التي تخدم الأسرة واستعراض القرارات والتنظيمات التي ساهمت في تعزيز لبنة بناء المجتمع عبر الأسرة وتعزيز الترابط بين مكوناتها، وتسهيل الإجراءات الحكومية والخدمات الموجهة للأسرة.وخرجت الورشة التي عقدت للمرة الأولى على مستوى اللجان في المملكة بعدة توصيات تضمنت التأكيد على المسؤولية المجتمعية لكافة قطاعات المنطقة تجاه الأسرة وأن يسعى كل قطاع لرصد التحديات التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول والبرامج ورفعها لمجلس المنطقة، وعقد اجتماعات دورية لممثلي فروع الوزارة والأجهزة الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص والقطاع الثالث لبحث آلية التعاون والتكامل في الشأن الأسري، وعقد شراكات مع قطاعات المنطقة والقطاع الثالث في كل ما يخص الشأن الأسري ودعم الاسرة وتمكينها، والتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف لإجراء دراسات لتحديد الاحتياج التنموي الأسري ودراسة التحديات التي تواجه الأسرة ورفع النتائج للجهة ذات العلاقة.وقدمت رئيسة اللجنة الدكتورة وفاء السرحاني شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل لأعمال اللجنة.//انتهى//16:40ت م0194