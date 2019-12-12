جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسحظي جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمعرض جدة الدولي للكتاب، باهتمام كبير من الزوار والباحثين، حيث تضمن عرضًا للكتب والمطبوعات والوثائق وتم توزيعها على أقسام ومكونات متعددة تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتلبي رغبات المستفيدين والمثقفين وأفراد الأسرة .وقدمت المكتبة في جناحها هذا العام عرضًا لمشروعاتها وإصداراتها التي تعبر عن جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى ما قدمته عبر المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، والذي نشرت من خلاله حافلات تجوب الميادين وأُخرى مختصة بالجامعات والمدارس وأيضاً المدن والقرى، إضافة إلى مكتبات المطارات وأندية القراءة.كما تقدم المكتبة مركز الفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية العربية وأهميتهما في صناعة المعرفة، والموسوعات الوطنية التي عكفت عليها المكتبة وقدمتها للعالم مثل موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي وموسوعة المملكة العربية السعودية و موسوعة المملكة للأطفال والناشئة ، وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- العالمية للترجمة ، وعرض ما تحتويه المكتبة من مقتنيات الخرائط والصور النادرة والمخطوطات والوثائق والعملات النادرة .كما قدمت عبر جناحها ما تقدمه من نشاطات مستمرة في مجال الطفل وحثه على التأليف والابداع وإكسابه مهارة التفكير، بهدف صناعة جيل معرفي يرتكز في نشاطاته المختلفة على القراءة والبحث، بوصفها بيت ريادة في هذا المجال . // انتهى //16:44ت م0197