جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسشاركت المنظمة العربية للسياحة في المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي اختتم أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد, أن المنظمة العربية للسياحة شاركت في اجتماعات المؤتمر بتقديم تقرير متكامل عن أهم قضايا الأمن السياحي, وعن نتائج الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي, الذى أقيم مؤخراً بعاصمة السياحة العربية الإحساء بالمملكة العربية السعودية , برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية, وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة, وقادة الأمن, ومدراء المنظمات العربية, والمهتمين بمجال صناعة السياحة.وأشار إلى أن اجتماعات المؤتمر أكدت مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة السيبرانية التي يتعرض لها القطاع السياحي, إلى جانب سن التشريعات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تهدد السياحة ,والاستمرار في تكثيف التعاون وإقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالأمن السياحي كل عام, إلى جانب تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن السياحي, والعاملين بالمقاصد السياحية بالدول العربية, ودعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع الدول الاوربية وسائر الدول المصدرة للسواح, من أجل مواجهة التهديدات التي تترصد السياحة العربية.وركز الاجتماع, على تفعيل مبادرة منظمة التعاون الإسلامي, التي دعت المنظمة العربية للسياحة, إلى فتح آفاق التعاون المشترك ما بين المجموعة العربية والدول الإسلامية, وخاصة في مجال الأمن السياحي, والعمل على إعداد استراتيجية عربية للأمن السياحي, تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد عربي, والانخراط في المنظومة الأوربية, والعالمية, للاستفادة من تجاربها ومعلوماتها, إضافة إلى بحث منظومة لتبادل المعلومات الأمنية مع كافة الأجهزة المعنية عربياً ودولياً.ودعا المؤتمر إلى تأهيل ورفع القدرات للكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السياحي, من خلال الدورات التدريبية المستمرة, والاستفادة من الدراسات والبرامج التي تقدمها المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب.// انتهى //16:53ت م0199