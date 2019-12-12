الطائف 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسدعا وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، إلى إطلاق مشروعات بحثية تسهم في خدمة اللغة العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك توظيف اللغة العربية بالشكل الأمثل في تلك التطبيقات.جاء ذلك خلال احتفال جامعة الطائف أمس, باليوم العالمي للغة العربية للعام الحالي 2019، تحت شعار: "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي".وأشار وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير في كلمته خلال الاحتفال، إلى أن محور الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هذا العام يمثل فرصة لتبادل الرأي والتجارب والخبرات في كيفية التوفيق بين اللغة العربية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.ولفت الدكتور الأسمري الانتباه إلى أن تخصيص الـ 18 من ديسمبر من كل عام ليكون يوماً عالمياً للغة العربية، والاعتراف بمكانتها الحضارية وقيمتها الثقافية، جاء ثمرة لمساعي المملكة لدى منظمة اليونسكو، ليكون اعتماده إسهاماً من إسهاماتها في خدمة هذه اللغة، انطلاقاً من اعتزازها بهويتها العربية، التي هي لسان حضارتنا وثقافتنا الوطنية.وأكد أن هذا الإسهام الكبير من المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يضاف إلى العديد من الإسهامات الأخرى المهمة للمملكة في مجال خدمة اللغة العربية، ومنها الدور الذي يؤديه مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية، وبرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في منظمة اليونسكو، وغيرها من المبادرات والإسهامات.وقال الدكتور الأسمري : "نفخر في جامعة الطائف بدورنا في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بوجود وحدة متخصصة في هذا المجال، تعمل على إيجاد بيئة جاذبة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال برامج وأنشطة نوعية تلبي حاجات المستفيدين وتنمي قدراتهم على التواصل الفعال باللغة العربية، وتحقق أحدث المعايير العالمية والممارسات المثلى في تعليم اللغات".وبين وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير أن اختيار موضوع "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" كمحور لاحتفالية اليونسكو هذا العام، وأنه يعكس أهمية الموضوع وحيويته، مستشهداً بحديث المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: "يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة للتعجيل ببلوغ أهداف التنمية المستدامة. لكن أي ثورة تكنولوجية تنطوي على اختلالات جديدة يجب استباقها وأخذها في الحسبان".وشهدت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في جامعة الطائف جلستين عمليتين، حيث عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، والثانية تحت عنوان: "اللغة العربية.. الفرص والتحديات"، إضافة إلى أصبوحة شعرية.// انتهى //17:39ت م0215