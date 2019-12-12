الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسكرّمت جمعية الأطفال المعوقين اليوم, الشركات والمؤسسات التي ساندت برنامج "رسومات وإبداعات الأطفال 2019م "الذي تتبناه الجمعية ويتواصل على مدى عشر سنوات, بحضور عضوي مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن عبدالله الناصر والدكتورة ماجدة بنت عبدالحميد بيسار، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وممثلي الشركات التي بلغ عددها 100 مؤسسة وشركة، كانت سباقة في الحصول على رسومات الأطفال والاستفادة منها كبطاقات تهاني خلال العام 2019م.وأكد المدير التنفيذي للجمعية أن تفاعل الشركات والمؤسسات والبنوك مع هذا البرنامج الرائد يعكس مدى حرص القطاع التجاري والأهلي في بلادنا على تحمل مسؤولياته الاجتماعية من جهة، وثقته في أداء الجمعية ورسالتها الإنسانية الخيرية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن البرنامج نجح على مدى سنوات في تحقيق أهدافه التربوية والتأهيلية والخيرية، حيث بات آلية سهلة وراقية لمساندة إبداعات الأطفال وتشجيعهم، ونشرها على أوسع نطاق.وأضاف أن الجمعية ومنذ تأسيسها قبل نحو خمسة وثلاثين عاماً تفخر بعلاقتها الإستراتيجية مع الشركات الوطنية الرائدة، وتعول كثيراً على القطاع الخاص في دعم أنشطتها وبرامجها ومساندة خدماتها.وأشاد الدكتور التميمي بتفاعل الجهات مع البرنامج، وتبنيها الأعمال الفنية لأطفال الجمعية واستثمارها في بطاقات يتم إهداؤها في المناسبات المختلفة، لافتاً النظر إلى أن ذلك يُعد ضمن وعي تلك الجهات ومشاركتها المجتمعية، ومردود البرنامج، مهما بلغ، فإن أهميته فيما يشعر به الأطفال وأسرهم من سعادة وثقة بالنفس والإحساس بالتفوق.// انتهى //17:56ت م0217