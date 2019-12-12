رياضي / انطلاق الجولة التاسعة لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم غداً
الخميس 1441/4/15 هـ الموافق 2019/12/12 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس
تقام غدا مباريات الجولة التاسعة من دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم ، حيث يلتقي فريق الجبيل مع الانتصار ، والصفا والشرق .
ويلتقي غدا فريق هجر مع نظيره وج ، والروضة مع عفيف ، والقيصومة والحجاز ، والوشم مع الجندل ، ويواجه السد فريق الساحل ، وعرعر مع الدرع ، والخلود والأنوار ، ويحل فريق الدرعية ضيفا على
العروبة ، وأخيرا الصقور أمام الأخدود .
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17:57ت م
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