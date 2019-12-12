الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واستقام غدا مباريات الجولة التاسعة من دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم ، حيث يلتقي فريق الجبيل مع الانتصار ، والصفا والشرق .ويلتقي غدا فريق هجر مع نظيره وج ، والروضة مع عفيف ، والقيصومة والحجاز ، والوشم مع الجندل ، ويواجه السد فريق الساحل ، وعرعر مع الدرع ، والخلود والأنوار ، ويحل فريق الدرعية ضيفا علىالعروبة ، وأخيرا الصقور أمام الأخدود .// انتهى //17:57ت م0218