الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسينافس الصقار الإماراتي حمد الفلاسي في الأشواط الدولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (الملواح ٤٠٠ متر)، مستعينًا بـ٢٢ طيرًا في سجلات المسابقة.وأشار الفلاسي إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى له في المملكة العربية السعودية، بعد العديد من المشاركات التي حقق فيها كؤوسًا على مستوى الخليج العربي.وقال: "شاركت طيورنا في مسابقات الملواح بأبوظبي، وحصلت على عدد من كؤوس رئيس الدولة، واليوم نحن هنا للمشاركة في تحدٍّ جديد وبطولة خليجية جديدة".وأضاف: "تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من أفضل التنظيمات الدولية، وأكاد أجزم أنه الأفضل بحسب خبرتي في خوض المنافسات الدولية في الصقور". واستحوذ الصقارون الإماراتيون على المراكز الأولى بالأشواط الدولية في مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.// انتهى //17:58ت م0219