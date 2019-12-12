تونس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأكد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، على ضرورة البحث عن تمويلات خارجية وتسويق أنشطة المنظمة لتحقيق إيرادات إضافية تعزز ميزانيتها.وأقر الأعضاء في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة بعد المئة للمجلس الذي انعقد في مقر الألكسو في العاصمة تونس، اعتماد مشروع موازنة المنظمة للدورة المالية 2021-2022 والملامح الرئيسية لخطتها الإستراتيجية 2023-2028.كما اعتمد المجلس الأنشطة المبرمجة من قبل إدارات المنظمة وأجهزتها الخارجية ومشاريع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى.وتم الاتفاق في ختام الجلسة على عقد الدورة 113 للمجلس التنفيذي والدورة 25 للمؤتمر العام في 15-18 مارس 2020.// انتهى //17:59ت م0220