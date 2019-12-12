الدرب ١٥ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩م واسأدى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بجامع قرية هيجة رملانً التابعة لمحافظة الدرب عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأعرب والد ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //18:03ت م0222