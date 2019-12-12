تبوك 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظة تيماء , وتستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //18:09ت م0226